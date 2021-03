Festival Filosofico del Sannio: incontri con Patota, Bignardi e Creta (Di lunedì 1 marzo 2021) Tempo di lettura: 6 minutiNapoli – Mercoledì 3 marzo ore 15,30 si terrà il terzo appuntamento del 7° Festival Filosofico del Sannio, organizzato dall’Associazione culturale filosofica “Stregati da Sophia”. L’incontro sarà in video conferenza sulla piattaforma Web- Cisco- Webex con la possibilità di interagire con i relatori. La lectio è affidata al prof Giuseppe Patota che affronterà il tema: “Lingua e responsabilità: dall’italiano di Cesare Beccaria a quello di Sergio Mattarella, passando per la lingua di Luigi Einaudi e Carlo Azeglio Ciampi.” L’italiano è purtroppo percorso da una preoccupante ondata di violenza, volgarità e disimpegno: il contrario della responsabilità, insomma. La nostra lingua può trovare, nella sua storia più che millenaria, gli strumenti per reagire a quest’ondata? Il relatore è convinto di ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 1 marzo 2021) Tempo di lettura: 6 minutiNapoli – Mercoledì 3 marzo ore 15,30 si terrà il terzo appuntamento del 7°del, organizzato dall’Associazione culturale filosofica “Stregati da Sophia”. L’incontro sarà in video conferenza sulla piattaforma Web- Cisco- Webex con la possibilità di interagire con i relatori. La lectio è affidata al prof Giuseppeche affronterà il tema: “Lingua e responsabilità: dall’italiano di Cesare Beccaria a quello di Sergio Mattarella, passando per la lingua di Luigi Einaudi e Carlo Azeglio Ciampi.” L’italiano è purtroppo percorso da una preoccupante ondata di violenza, volgarità e disimpegno: il contrario della responsabilità, insomma. La nostra lingua può trovare, nella sua storia più che millenaria, gli strumenti per reagire a quest’ondata? Il relatore è convinto di ...

FESTIVAL FILOSOFICO DEL SANNIO. LUNEDI' LECTIO DEL PROF. DIONIGI Lunedi 1 Marzo alle ore 15,30 si terrà il terzo appuntamento del 7° Festival Filosofico del Sannio , organizzato dall'Associazione culturale filosofica " Stregati da Sophia". L'incontro sarà in video conferenza sulla piattaforma Web - Cisco - Webex con la possibilità ...

Oltre 95mila interazioni sui social per Filosofarti 2021 Il festival di filosofia di Gallarate, Filosofarti 2021, è appena iniziato ma registra già grandi numeri: sono più di 95mila le interazioni sui social.

