Festival di Sanremo 2021, Amadeus svela tutto alla vigilia del debutto (Di lunedì 1 marzo 2021) Festival di Sanremo 2021 è alle porte e il conduttore Amadeus svela alcuni retroscena a Oggi è un altro giorno. Scopriamo insieme che cosa ha raccontato. Proprio qualche ora fa il conduttore e direttore artistico della kermesse ha tenuto una delle sue prime conferenze stampa insieme a Fiorello e ai giornalisti, che quest'anno sono dimezzati per rispetto delle norme Covid. A raccontare le sue prime emozioni è stato proprio lui nella sua intervista a Oggi è un altro giorno, in collegamento con Serena Bortone da Sanremo, svelando alcuni retroscena sul suo rapporto con l'amico Fiorello e anche tutte le perplessità che si sono susseguite nel corso dei mesi. Ricordiamo che la prima serata sarà proprio domani su Rai Uno e tra le novità del giorno ci sta ...

