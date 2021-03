Festa della donna, Beatrice b: per l’8 marzo si tinge di giallo (Di lunedì 1 marzo 2021) Sprigiona già l’allegria tipica della primavera la capsule collection di Beatrice b. disegnata da Morena Bragagnolo per la Festa della donna. E’ costitutita interamente da creazioni di un bel giallo limone, o mimosa che dir si voglia. E’ un inno al buonumore, alla rinascita, all’amicizia. Come sempre i punti di forza di questa particolare collezione sono la cura per i dettagli, la particolarità dei tessuti, l’eccezionale precisione della manifattura. Puro made in Italy per una clientela di fashion victims abituata alle eccellenze di casa nostra. Bluse, abiti, borse: sono allegramente gialle le creazione Beatrice b. In occasione della Festa della donna gli abiti di ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 1 marzo 2021) Sprigiona già l’allegria tipicaprimavera la capsule collection dib. disegnata da Morena Bragagnolo per la. E’ costitutita interamente da creazioni di un bellimone, o mimosa che dir si voglia. E’ un inno al buonumore, alla rinascita, all’amicizia. Come sempre i punti di forza di questa particolare collezione sono la cura per i dettagli, la particolarità dei tessuti, l’eccezionale precisionemanifattura. Puro made in Italy per una clientela di fashion victims abituata alle eccellenze di casa nostra. Bluse, abiti, borse: sono allegramente gialle le creazioneb. In occasionegli abiti di ...

