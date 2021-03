Ferrari nell'endurance? Patrimonio dell'umanità! (Di lunedì 1 marzo 2021) Finalmente una notizia che entusiasma , commuove e fa sentire tutti gli appassionati parte di una storia nobile, immensa e importante. La Ferrari che dal 2023 torna nell'endurance in quota Hypercar è ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di lunedì 1 marzo 2021) Finalmente una notizia che entusiasma , commuove e fa sentire tutti gli appassionati parte di una storia nobile, immensa e importante. Lache dal 2023 tornain quota Hypercar è ...

Veltro10 : RT @autosprint: ?? #Ferrari nell'#edurance? Patrimonio dell'umanità! ?? di Mario Donnini | Il ritorno in top class in chiave 2023 spezza l'e… - LucaAttorresi : RT @autosprint: ?? #Ferrari nell'#edurance? Patrimonio dell'umanità! ?? di Mario Donnini | Il ritorno in top class in chiave 2023 spezza l'e… - autosprint : ?? #Ferrari nell'#edurance? Patrimonio dell'umanità! ?? di Mario Donnini | Il ritorno in top class in chiave 2023 sp… - bea_ferrari_91 : RT @egogirl39: Mi sono entrati cinque mesi di GF nell'occhio ?? #GFVIP - bea_ferrari_91 : RT @condusedayane: Ma ci pensate che due settimane fa Dayane avrebbe scopato la catechista nell'albergo? ?? E invece quella è con la pianta… -