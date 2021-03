Femminilità tra presente | passato e futuro | il fil rouge della Milano Fashion week

Leggi su dilei

(Di lunedì 1 marzo 2021) Lasta per terminare. Cosa ci ha lasciato questa edizione, così diversa da quelle a cui siamo sempre stati abituati? Un’ideadonna sospesa tra, ma padrona di sé,sua personalità e delle sue scelte. Vediamo qualche scatto tra alcune delle collezioni che hanno sfilato per l’autunno inverno 2021/2022.preziosa e senza tempo: Giorgio Armani e Fendi Giorgio Armani ha fatto sfilare insieme uomo e donna in una location super minimal, in cui troneggiava Uri, una riproduzione di un gorilla in dimensioni naturali in resina verde, che simboleggiava il legame imprescindibile tra l’uomo e la natura. Non dimentichiamo che Re Giorgio è stato tra i primi in Italia ad auspicare un ...