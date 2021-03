Fedez: Sanremo e il secondo figlio, in arrivo forse proprio durante il Festival (Di lunedì 1 marzo 2021) Per la prima volta in gara a Sanremo, il rapper e influencer Fedez è pronto a emozionarci con un brano che presenta insieme all’amica Francesca Michielin. Già sua partner nella canzone del 2014 Magnifico. Fedez compie 29 anni guarda le foto Ma per l’artista in questi giorni l’emozione non è solo quella di scendere le scale dell’Ariston, in arrivo c’è la sua secondogenita, che Chiara Ferragni dovrebbe avere proprio la prima settimana di marzo. Leggi anche ... Leggi su iodonna (Di lunedì 1 marzo 2021) Per la prima volta in gara a, il rapper e influencerè pronto a emozionarci con un brano che presenta insieme all’amica Francesca Michielin. Già sua partner nella canzone del 2014 Magnifico.compie 29 anni guarda le foto Ma per l’artista in questi giorni l’emozione non è solo quella di scendere le scale dell’Ariston, inc’è la suagenita, che Chiara Ferragni dovrebbe averela prima settimana di marzo. Leggi anche ...

niallsvoicee_ : RT @FallingxNatural: Gigi Hadid è a Milano e si sta preparando per la sfilata di Versace. Fedez a Sanremo: - tpwtommoway288 : RT @FallingxNatural: Gigi Hadid è a Milano e si sta preparando per la sfilata di Versace. Fedez a Sanremo: - raffagaglionee_ : RT @FallingxNatural: Gigi Hadid è a Milano e si sta preparando per la sfilata di Versace. Fedez a Sanremo: - louxishere : RT @FallingxNatural: Gigi Hadid è a Milano e si sta preparando per la sfilata di Versace. Fedez a Sanremo: - rapidecheeks : RT @Mariaritabb_: Quando @francescacheeks vede @Fedez prendere il telefono per fare una storia durante le prove per Sanremo -