(Di lunedì 1 marzo 2021) 'Ildi mio' è la storia emozionante di una giovane donna che scopre di aspettare un bambino nello stesso giorno in cui le viene diagnosticato un tumore. In quel preciso istante comincia un ...

Federica Afflitto, ecco 'Il nome di mio figlio': il libro che racconta una gravidanza, tra dolcezza, amore e malattia

In queste pagine l'autrice nasconde un messaggio, una carezza, nei confronti di tutti quei figli che non hanno potuto mai abbracciare le loro mamme, a loro si rivolge, nella