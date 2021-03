Falce & Siringa: da Cuba arriva la bufala del vaccino “comunista”. E la sinistra italiana abbocca (Di lunedì 1 marzo 2021) I comunisti di tutto il mondo sono già col pugnetto alzato e le maniche alzate per farsi iniettare il “vaccino del popolo” nel braccio, il sinistro, ovviamente. Avanti popolo, alla riscossa, vaccino rosso vaccino rosso, è il grido di battaglia che sale da giorno sulle bacheche social degli eredi del Pci, che ancora fanno politica e governano in Italia. Anche da noi, anzi, soprattutto da noi, dove la nostalgia canaglia è sempre viva negli orfani del Che, è già iniziato il tam tam del vaccino “etico” di Cuba contro il Covid, quello che potrebbe salvare il mondo, esattamente come il comunismo doveva salvare il mondo. Favole, spesso dolorose. Un copione già visto. La sinistra italiana festeggia il vaccino di Cuba Esulta, il segretario di ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 1 marzo 2021) I comunisti di tutto il mondo sono già col pugnetto alzato e le maniche alzate per farsi iniettare il “del popolo” nel braccio, il sinistro, ovviamente. Avanti popolo, alla riscossa,rossorosso, è il grido di battaglia che sale da giorno sulle bacheche social degli eredi del Pci, che ancora fanno politica e governano in Italia. Anche da noi, anzi, soprattutto da noi, dove la nostalgia canaglia è sempre viva negli orfani del Che, è già iniziato il tam tam del“etico” dicontro il Covid, quello che potrebbe salvare il mondo, esattamente come il comunismo doveva salvare il mondo. Favole, spesso dolorose. Un copione già visto. Lafesteggia ildiEsulta, il segretario di ...

Falce & Siringa: da Cuba arriva la bufala del vaccino "comunista". E la sinistra italiana...

