Faenza, caso Ilenia Fabbri, una donna accusa l'ex marito: "Mi chiese aiuto per far male alla moglie" (Di lunedì 1 marzo 2021) Faenza, caso Ilenia Fabbri, una donna accusa l'ex marito. Una donna, in passato legata a Claudio Nanni, indagato per omicidio in concorso con persona ignota della sua ex compagna, ha raccontato agli inquirenti che l'uomo le avrebbe chiesto aiuto per trovare qualcuno disposto a fare del male a Ilenia Fabbri. E non è l'unica testimonianza raccolta in questo senso. Spunta un super testimone, anzi una super testimone, nell'omicidio di Ilenia Fabbri, la 46enne trovata morta con la gola tagliata nella sua abitazione di Faenza, lo scorso 6 febbraio. La donna che si sarebbe fatta avanti con gli inquirenti ...

