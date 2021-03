F1, Alpine: Alonso parteciperà da remoto alla presentazione della nuova monoposto (Di lunedì 1 marzo 2021) Domani l’Alpine svelerà al pubblico la monoposto con cui affronterà il Mondiale di Formula1 2021. Alle 15 verranno tolti i veli alla A521 di Esteban Ocon e Fernando Alonso. Lo spagnolo non sarà presente all’unveiling, che si terrà in Gran Bretagna, e dopo l’incidente avuto sulle strade svizzere lo scorso 11 febbraio, che gli è costato la frattura della mascella e la conseguente operazione chirurgica, sta recuperando. Per questo motivo, il due volte iridato seguirà la presentazione da remoto. “Ciao a tutti, come sapete non sarò in grado di partecipare all’unveiling della nuova macchina domani – ha dichiarato Alonso in un video pubblicato sui canali social dell’Alpine – Con le restrizioni in atto tra ... Leggi su sportface (Di lunedì 1 marzo 2021) Domani l’svelerà al pubblico lacon cui affronterà il Mondiale di Formula1 2021. Alle 15 verranno tolti i veliA521 di Esteban Ocon e Fernando. Lo spagnolo non sarà presente all’unveiling, che si terrà in Gran Bretagna, e dopo l’incidente avuto sulle strade svizzere lo scorso 11 febbraio, che gli è costato la fratturamascella e la conseguente operazione chirurgica, sta recuperando. Per questo motivo, il due volte iridato seguirà lada. “Ciao a tutti, come sapete non sarò in grado di partecipare all’unveilingmacchina domani – ha dichiaratoin un video pubblicato sui canali social dell’– Con le restrizioni in atto tra ...

