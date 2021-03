Everton, Ancelotti vince ancora: aggancio al Liverpool (Di martedì 2 marzo 2021) L’Everton di Carlo Ancelotti continua la sua stagione da applausi: 1-0 contro il Southampton con il gol di Richarlison. Liverpool agganciato L’Everton di Carlo Ancelotti non si ferma più: i Toffees vincono in casa contro il Southampton con il gol di Richarlison ad inizio gara. Ora l’Everton è in ritmo per centrare anche la qualificazione in Champions League: il quarto posto del West Ham dista solo due punti ma anche il Chelsea è lì, ad un punto dagli Hammers. A pari punti con l’Everton il Liverpool di Klopp. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 2 marzo 2021) L’di Carlocontinua la sua stagione da applausi: 1-0 contro il Southampton con il gol di Richarlison.agganciato L’di Carlonon si ferma più: i Toffees vincono in casa contro il Southampton con il gol di Richarlison ad inizio gara. Ora l’è in ritmo per centrare anche la qualificazione in Champions League: il quarto posto del West Ham dista solo due punti ma anche il Chelsea è lì, ad un punto dagli Hammers. A pari punti con l’ildi Klopp. Leggi su Calcionews24.com

Ultime Notizie dalla rete : Everton Ancelotti Battuto anche il Southampton, Everton all'assalto dell'Europa Ancora un successo per l'Everton. Dopo la vittoria nel derby con il Liverpool dello scorso sabato, la squadra di Ancelotti ha superato 1 - 0 il Southamtpon al Goodison Park. Partenza sprint: Richarlison si inventa un gran gol ...

