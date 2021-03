Eurovision e Coronavirus | come fare?

(Di lunedì 1 marzo 2021) Gli organizzatori della Sessantacinquesima Edizione dell’Song Contest, fissata per tenersi a Rotterdam, devono capiregestire l’evento e permettere che si verifichi nonostante la pandemia diancora in corso.tenere l’sotto? L’anno scorso si è tenuta la prima edizione completamente telematica dell’Song Contest nei primi giorni della pandemia di. Per la nuova edizione, però, gli organizzatori hanno deciso di puntare verso un approccio ben diverso. Un approccio che essi definiscono “determinato, seppur realistico”. L’evento è ormai ufficialmente fissato per il mese di maggio – nei giorni diciotto, venti e ventidue. Per gli organizzatori c’erano ben quattro differenti ...

... organizzata in sostituzione dell'edizione 2020 dell'song contest. Annullata per via ... Queste sono le regole dettate dalle misure contro la diffusione del. Diodato avrà dunque il ...Questo è ovviamente impossibile in epoca da. La green room era inizialmente prevista ... come nei grandi concerti, fu concretizzata solo a partire dall'Song Contest 2013 di ...La sessantacinquesima edizione dell'Eurovision Song Contest si terrà a Rotterdam: ma come combinare l'esibizione musicale con il Coronavirus?