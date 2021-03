Energia, ENEA Key Innovator per il “Radar europeo dell’innovazione” (Di lunedì 1 marzo 2021) (Teleborsa) – Un processo di Clean up ad elevata efficienza per rimuovere i contaminanti del biogas, sviluppato nel Laboratorio Accumulo di Energia, Batterie e tecnologie per la produzione e l’uso dell’Idrogeno del Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili. Questa l’innovazione, studiata e sperimentata nell’ambito del progetto europeo Waste2Watts, che è valsa a ENEA, Paul Scherrer Institut e Politecnico di Torino il titolo di Key Innovator assegnato dal Radar dell’innovazione (Innovation Radar), iniziativa lanciata dalla Commissione europea per individuare e valorizzare le innovazioni ad alto potenziale. Il progetto Waste2Watts – spiega ENEA in una nota – si propone di sviluppare una soluzione avanzata per convertire in ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 1 marzo 2021) (Teleborsa) – Un processo di Clean up ad elevata efficienza per rimuovere i contaminanti del biogas, sviluppato nel Laboratorio Accumulo di, Batterie e tecnologie per la produzione e l’uso dell’Idrogeno del Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili. Questa l’innovazione, studiata e sperimentata nell’ambito del progettoWaste2Watts, che è valsa a, Paul Scherrer Institut e Politecnico di Torino il titolo di Keyassegnato dal(Innovation), iniziativa lanciata dalla Commissione europea per individuare e valorizzare le innovazioni ad alto potenziale. Il progetto Waste2Watts – spiegain una nota – si propone di sviluppare una soluzione avanzata per convertire in ...

