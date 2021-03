Endometriosi: marzo è il mese dedicato a questa patologia troppo spesso ignorata (Di lunedì 1 marzo 2021) marzo è il mese della consapevolezza dell’Endometriosi, malattia cronica e ancora poco conosciuta, la cui sintomatologia tende ad essere sottostimata. spesso le donne che ne sono affette credono di soffrire di una patologia rara, perché non ne hanno mai sentito parlare fino al momento della diagnosi. In realtà l’Endometriosi colpisce oltre 150 milioni di donne in tutto il mondo, circa 3 milioni di donne solo in Italia. Molte volte ascolto la storia di donne la cui Endometriosi è stata diagnosticata tardi, sia a causa delle difficoltà del processo diagnostico, sia per una diffusa disinformazione: il ritardo della diagnosi si attesta mediamente sui sette anni. Più il tempo passa, maggiore è il rischio di sviluppare complicanze anche gravi, compromettendo organi e ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 1 marzo 2021)è ildella consapevolezza dell’, malattia cronica e ancora poco conosciuta, la cui sintomatologia tende ad essere sottostimata.le donne che ne sono affette credono di soffrire di unarara, perché non ne hanno mai sentito parlare fino al momento della diagnosi. In realtà l’colpisce oltre 150 milioni di donne in tutto il mondo, circa 3 milioni di donne solo in Italia. Molte volte ascolto la storia di donne la cuiè stata diagnosticata tardi, sia a causa delle difficoltà del processo diagnostico, sia per una diffusa disinformazione: il ritardo della diagnosi si attesta mediamente sui sette anni. Più il tempo passa, maggiore è il rischio di sviluppare complicanze anche gravi, compromettendo organi e ...

StreusaPam : Mese della consapevolezza dell’endometriosi ?? #EndometriosisAwarenessMonth #endometriosi #Marzo #apeonlus ?? - GiornaleLORA : A Marzo le vetrine si tingono di rosa per il mese della consapevolezza dell’endometriosi - jotripoli : RT @EndoMarchItaly: Il 27 marzo unisciti al nostro evento online! Scatta una foto come quelle che vedi nella locandina e postala alle ore 1… - AleBruziches29 : RT @EndoMarchItaly: Il 27 marzo unisciti al nostro evento online! Scatta una foto come quelle che vedi nella locandina e postala alle ore 1… - Fra_fas : RT @EndoMarchItaly: Il 27 marzo unisciti al nostro evento online! Scatta una foto come quelle che vedi nella locandina e postala alle ore 1… -