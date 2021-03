Elettra Lamborghini sta male, interrotta l'intervista a Domenica In (Di lunedì 1 marzo 2021) “Gioia, sto malissimo”. L’intervista a Elettra Lamborghini nel salotto di Domenica In non è giunta a conclusione. Mara Venier è stata costretta a chiamare un medico per assistere la cantante, sofferente a causa di un colpo della strega. “Ci tenevo a essere presente, per evitare di dare un forfait improvviso” ha spiegato Lamborghini, che si è presentata in studio nonostante non stesse bene “Alle sei del mattino mi sveglio e mi sono sentita incriccata. Solo che non riesco più a muovermi. È venuto anche l’osteopata, mi ha scrocchiata tutta. Mi ha messo l’artiglio del diavolo. Gioia sto malissimo”. La conduttrice ha deciso allora di interrompere l'intervista e chiedere subito il medico presente nel dietro le quinte per visitare la cantante e curare il suo mal di schiena. Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 1 marzo 2021) “Gioia, sto malissimo”. L’nel salotto diIn non è giunta a conclusione. Mara Venier è stata costretta a chiamare un medico per assistere la cantante, sofferente a causa di un colpo della strega. “Ci tenevo a essere presente, per evitare di dare un forfait improvviso” ha spiegato, che si è presentata in studio nonostante non stesse bene “Alle sei del mattino mi sveglio e mi sono sentita incriccata. Solo che non riesco più a muovermi. È venuto anche l’osteopata, mi ha scrocchiata tutta. Mi ha messo l’artiglio del diavolo. Gioia sto malissimo”. La conduttrice ha deciso allora di interrompere l'e chiedere subito il medico presente nel dietro le quinte per visitare la cantante e curare il suo mal di schiena.

IsolaDeiFamosi : In tanti ve lo hanno anticipato, noi finalmente lo confermiamo: Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi sono le nuove op… - stra_vip : Elettra Lamborghini a Domenica In sta male in diretta, soccorsa #ElettraLamborghini #DomenicaIn #malore #MaraVenier - HuffPostItalia : Elettra Lamborghini sta male, interrotta l'intervista a Domenica In - infoitcultura : Elettra Lamborghini bloccata a Domenica In, Mara Venier fa intervenire il medico (Foto) - infoitcultura : Domenica In, Elettra Lamborghini a Mara Venier “mi sento male”, la Venier interrompe l’intervista e chiama un medico -