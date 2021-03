Elettra Lamborghini lascia Domenica In per il troppo dolore: cosa è successo dietro le quinte (Di lunedì 1 marzo 2021) Elettra Lamborghini è stata ospite di Mara Venier a Domenica In nella puntata di Domenica 28 febbraio. Ospitata che però non è filata liscia come previsto, in quanto la cantante e prossima opinionista de L’Isola dei Famosi si è svegliata con un terribile torcicollo che non le ha permesso di muoversi senza accusare alcun dolore. A causa di questo imprevisto, non ha potuto esibirsi sulle note del brano che ha portato in gara durante lo scorso Festival di Sanremo, “Musica e il resto scompare” ma ha comunque desiderato portare a termine la sua intervista, incentrata sul rapporto con Lolita, la sua amata cavalla scomparsa lo scorso ottobre, e la solida relazione che la lega al marito Afrojack, con cui sii è fidanzata ufficialmente il giorno di Natale del 2019. (Continua dopo la foto) Il matrimonio è stato ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 1 marzo 2021)è stata ospite di Mara Venier aIn nella puntata di28 febbraio. Ospitata che però non è filata liscia come previsto, in quanto la cantante e prossima opinionista de L’Isola dei Famosi si è svegliata con un terribile torcicollo che non le ha permesso di muoversi senza accusare alcun. A causa di questo imprevisto, non ha potuto esibirsi sulle note del brano che ha portato in gara durante lo scorso Festival di Sanremo, “Musica e il resto scompare” ma ha comunque desiderato portare a termine la sua intervista, incentrata sul rapporto con Lolita, la sua amata cavalla scomparsa lo scorso ottobre, e la solida relazione che la lega al marito Afrojack, con cui sii è fidanzata ufficialmente il giorno di Natale del 2019. (Continua dopo la foto) Il matrimonio è stato ...

