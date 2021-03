Elettra Lamborghini a Domenica In non sta bene | Mara sospende l’intervista e chiama un medico FOTO

Leggi su kontrokultura

(Di lunedì 1 marzo 2021) Nella puntata diIn del 28 febbraio è stata intervistata anche. La famosa ereditiera, però, ha lasciato di stucco la padrona ci casa nel momento in cui è entrata in studio in quanto ha cominciato a camminare come fosse un robot.Venier l’ha guardata interdetta e le ha chiesto cosa le fosse successo. A quel punto, allora, la cantante ha raccontato di aver avuto un problema durante la notte che l’ha portata ad avere un blocco a schiena, collo e spalle. La situazione è stata abbastanza seria al punto da far intervenire une il colpo della strega Nel corso deldiIn, la ragazza ha raccontato di aver ...