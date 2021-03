Elden Ring | leak del gameplay circola in rete | ecco le prime clip! Combattimento a cavallo | boss fight e uscita nel 2022

(Di lunedì 1 marzo 2021) VGC conferma che un trailer distando in. Il video è stato visto dal sito ma non può essere condiviso per motivi legali, è etichettato come "Bandai Namco Confidential" e mostra una quantità significativa di immagini off-screen, di quello che sembra essere proprio untrailer del titolo di From Software. Questa fuga di notizie rappresenta il primo aggiornamento significativo suda quando è stato annunciato nel giugno 2019 e la prima volta che qualcuno ha visto ilal di fuori del suo publisher o sviluppatore. Leggi altro...

Ultime Notizie dalla rete : Elden Ring

L'aria è elettrica attorno From Software, con rinnovate attenzioni e presunte fughe di notizie su. L'ipotesi più concreta vorrebbe un nuovo trailer pubblicato per questo mese, e di recente Bandai Namco ha registrato un marchio per un suo evento digitale . Come se ciò non bastasse, in ...Se c'è un quesito che i giocatori di tutto il mondo continuano a chiedersi da diversi anni come una mantra è; quando vedremo finalmente? La nuova fatica di From Software si sta facendo attendere decisamente più di qualsiasi altro titolo annunciato dalla compagnia giapponese, e ad oggi sappiamo ancora molto poco di questa ...VGC conferma che un trailer di Elden Ring sta circolando in rete. Il video è stato visto dal sito ma non può essere condiviso per motivi legali, è etichettato come "Bandai Namco Confidential" e mostra ...Elden Ring è uno di quei giochi che sembrano mitologici: rivelato nel corso dell’E3 2019, del titolo sviluppato da From Software e che ha visto anche la collaborazione di George R. R. Martin non si è ...