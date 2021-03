Eder attacca Suning: “Siete tutti dei bugiardi. Ci hanno mancato di rispetto” (Di lunedì 1 marzo 2021) Dopo la cessazione delle attività da parte dell’FC Jiangsu, l’ Oriental Sports Daily, ha dato voce ad ex tesserati del club capeggiato da Suning, tra cui l’ex Inter Eder, che si è scagliato contro la famiglia che fa capo anche all’Inter. Queste le sue parole riprese da FC Inter News: “Suning non continuerà a investire nel calcio, hanno mancato di rispetto a tutti i dipendenti e ai giocatori, ci hanno semplicemente lasciato senza stipendio e impedito di giocare in altri club. Sono stati tutti dei bugiardi. Abbiamo fatto una grande cosa per Suning Group, vincendo anche il campionato cinese, ma non abbiamo ricevuto il trattamento e il rispetto che avremmo meritato. Se il gruppo ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 1 marzo 2021) Dopo la cessazione delle attività da parte dell’FC Jiangsu, l’ Oriental Sports Daily, ha dato voce ad ex tesserati del club capeggiato da, tra cui l’ex Inter, che si è scagliato contro la famiglia che fa capo anche all’Inter. Queste le sue parole riprese da FC Inter News: “non continuerà a investire nel calcio,dii dipendenti e ai giocatori, cisemplicemente lasciato senza stipendio e impedito di giocare in altri club. Sono statidei. Abbiamo fatto una grande cosa perGroup, vincendo anche il campionato cinese, ma non abbiamo ricevuto il trattamento e ilche avremmo meritato. Se il gruppo ...

