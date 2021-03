Economia circolare: accordo tra ENEA e Legacoop (Di lunedì 1 marzo 2021) Legacoop e ENEA firmano accordo per Economia circolare e trasferimento tecnologico alle nuove imprenditorialità green, come le cooperative di comunità dell’energia I Presidenti dell’ENEA Federico Testa e di Legacoop Mauro Lusetti hanno firmato un protocollo d’intesa per collaborare sul fronte dell’efficientamento energetico, dell’Economia circolare e della transizione digitale a supporto di start up innovative nel… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di lunedì 1 marzo 2021)firmanopere trasferimento tecnologico alle nuove imprenditorialità green, come le cooperative di comunità dell’energia I Presidenti dell’Federico Testa e diMauro Lusetti hanno firmato un protocollo d’intesa per collaborare sul fronte dell’efficientamento energetico, dell’e della transizione digitale a supporto di start up innovative nel… L'articolo Corriere Nazionale.

TRIESTE_news : In Friuli Venezia Giulia un’economia circolare ‘espresso’: un nuovo riutilizzo delle capsule del caffè -… - rinnovabiliit : ?? Eco-paillette fatte di alghe, il lato sperimentale della #moda verde. Il designer @31philliplim e la ricercatric… - archipanic : RT @5vieartdesign: @archipanic @sthlmsmassan Seguiamo con piacere il tuo profilo?Per continuare a rimanere informato su arte, design, cultu… - Miliziano_M : #SiciliaMunnizzaFree *3 marzo ore 11.30* Ecco il *programma* della presentazione della 3^ edizione ??La Sicilia sa… - TgrRai : RT @TgrRaiFVG: Al via in FVG il progetto per il riuso delle capsule di caffè Lo attiverà la @regioneFVGit sottoscrivendo un protocollo d'in… -