“Ecco tutta la verità” Barbara D’Urso esce allo scoperto e parla dopo il terremoto mediatico. Cos’ha detto (Di lunedì 1 marzo 2021) Da giorni sta tenendo banco la notizia della chiusura anticipata di Live – Non è la D’Urso; il programma si concluderà il 28 marzo ma, al contempo, verrà estesa la durata di Domenica Live. Chiusura anticipata di Live – Non è la D’Urso Le indiscrezioni sulla chiusura anticipata erano nell’aria da tempo e quando è arrivata la conferma, i social sono esplosi. Carmelita ha comunicato la notizia sui social e i commenti sono stati davvero numerosi: Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara D’Urso (@Barbaracarmelitadurso) Amore il pubblico ti ha abbandonato da tanto punto. I tuoi programmi non piacciono più, per non parlare dei tuoi ospiti. Puoi girare la frittata come vuoi, ma passare dalla prima serata alla ... Leggi su viaggiarealverde (Di lunedì 1 marzo 2021) Da giorni sta tenendo banco la notizia della chiusura anticipata di Live – Non è la; il programma si concluderà il 28 marzo ma, al contempo, verrà estesa la durata di Domenica Live. Chiusura anticipata di Live – Non è laLe indiscrezioni sulla chiusura anticipata erano nell’aria da tempo e quando è arrivata la conferma, i social sono esplosi. Carmelita ha comunicato la notizia sui social e i commenti sono stati davvero numerosi: Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@carmelitadurso) Amore il pubblico ti ha abbandonato da tanto punto. I tuoi programmi non piacciono più, per nonre dei tuoi ospiti. Puoi girare la frittata come vuoi, ma passare dalla prima serata alla ...

dbh248 : Ecco una nuova reaction pic tutta per voi, prego ?? - mussistefa : @federica1119 allora anch'io tutta Italia vuole Dayane vincitrice ecco fatto - CCanadese : RT @CCanadese: Ed ecco il consueto 'assaggio' della vignetta di Ynot, guardatela tutta qua: - Oriana_Mati : RT @Annamar56834309: 'Tesoro... hai un'attimo?' Mamma, per te ho tutta la vita. Ecco è lui l'uomo che amo in assoluto. - SarahPatellaro : @Fede_Dreamer_ Quello fotografato con lui e’ il fratello della Leotta . Il chirurgo plastico ce l’ha in famiglia ??… -