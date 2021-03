Ecco la Yamaha Petronas di Valentino Rossi per il 2021: 'Qui per fare bene' (Di lunedì 1 marzo 2021) Svelata la M1 di Valentino Rossi e Franco Morbidelli per la nuova stagione della MotoGP. La M1 versione 2021 del team Petronas, che quest'anno accoglie il 42enne 9 volte iridato in coppia con il ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 1 marzo 2021) Svelata la M1 die Franco Morbidelli per la nuova stagione della MotoGP. La M1 versionedel team, che quest'anno accoglie il 42enne 9 volte iridato in coppia con il ...

Riky_Mira : Ecco le #Yamaha Petronas 2021 #MotoGP #Petronas #Yamaha #Rossi #Morbidelli - Gazzetta_it : #MotoGP Ecco la #Yamaha #Petronas di #Valentino #Rossi per il 2021: 'Qui per fare bene' - motormaniaci : Un nuovo articolo dal titolo (Yamaha, tra musica e motori ecco contest Tune The Power) è stato pubblicato su Motorm… -