Ecco la Yamaha Petronas di Valentino Rossi e Franco Morbidelli per il 2021 [Foto]. Il Dottore: “Voglio lottare per vincere gare” (Di lunedì 1 marzo 2021) Stessi colori, nuova livrea, nuova M1 e nuovi coppia di piloti, tutta italiana: il Team Petronas Yamaha Sepang Racing presenta la moto con cui Valentino Rossi e Franco Morbidelli correranno nella pRossima stagione di MotoGp. Una Yamaha YZR-M1 2021 che già entusiasma il Dottore, pronto a una nuova sfida a 42 anni: “Sono felice di vedere la mia nuova moto per quest’anno e mi piacciono molto i colori della livrea, delle pelli, del casco. Sembra fantastico”. Il padrone di casa, però, è il suo allievo Morbidelli, vice-campione del mondo nel 2020: “Mi aspetto e spero che sarà una grande stagione per Vale e per me”. Il team malese inizia la sua terza stagione in MotoGp: tre anni in cui ha ottenuto risultati ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 1 marzo 2021) Stessi colori, nuova livrea, nuova M1 e nuovi coppia di piloti, tutta italiana: il TeamSepang Racing presenta la moto con cuicorreranno nella pma stagione di MotoGp. UnaYZR-M1che già entusiasma il, pronto a una nuova sfida a 42 anni: “Sono felice di vedere la mia nuova moto per quest’anno e mi piacciono molto i colori della livrea, delle pelli, del casco. Sembra fantastico”. Il padrone di casa, però, è il suo allievo, vice-campione del mondo nel 2020: “Mi aspetto e spero che sarà una grande stagione per Vale e per me”. Il team malese inizia la sua terza stagione in MotoGp: tre anni in cui ha ottenuto risultati ...

