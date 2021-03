Due cadaveri carbonizzati trovati in un'auto nel Ferrarese (Di lunedì 1 marzo 2021) Due cadaveri carbonizzati sono stati trovati ieri sera all’interno di un’auto a Rero di Tresignana (Ferrara). Sono intervenuti i carabinieri insieme ai vigili del fuoco, dopo la segnalazione di una... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 1 marzo 2021) Duesono statiieri sera all’interno di un’a Rero di Tresignana (Ferrara). Sono intervenuti i carabinieri insieme ai vigili del fuoco, dopo la segnalazione di una...

fanpage : Dalla carcassa dell'auto in fumo sono stati estratti due corpi carbonizzati - UnioneSarda : #Ferrara - Due cadaveri carbonizzati trovati su un'auto - stepa67 : @alexbine87 Perché, non è così...? Il fatto che mi stanno sui coglioni, non significa niente, li hanno presi a pall… - AnsaLiguria : Crolla cimitero: palombari recuperano solo una salma. Ora sono 21 oltre ai due cadaveri restituiti dal mare a Genov… - mensmaxima : @AlessandraOdri I due cadaveri sono compresi nel prezzo? -