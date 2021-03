Droga | arrestati tre giovani nel weekend tra Mozzo e Trescore Balneario

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 1 marzo 2021) Arresti per spaccio nel fine settimana, tra i comuni di. Nel primo caso i carabinieri della stazione di Curno, mentre si trovavano nei pressi di un centro commerciale, hanno notato dueintenti a cedere una dose di cocaina ad un acquirente. Immediatamente fermati, sono stati perquisiti e trovati in possesso di 10 dosi e circa 800 euro. Condotti in caserma, per l’acquirente è scattata la segnalazione alla Prefettura, mentre i due spacciatori sono stati tratti in arresto. Nel secondo, i militari della stazione di, durante un servizio perlustrativo lungo una strada di campagna, hanno invece notato un giovane uscire con fare sospetto da un casolare all’apparenza abbandonato. Insospettiti lo hanno fermato e sottoposto a perquisizione, ...