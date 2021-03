MediasetTgcom24 : Draghi sostituisce Arcuri: il generale Paolo Figliuolo nuovo commissario emergenza Covid #FrancescoPaoloFigliuolo… - repubblica : Draghi sostituisce Arcuri, il generale Figliuolo è il nuovo Commissario all'emergenza Covid: Originario di Potenza,… - hagakure_jfp : 'Primulato', nuovo neologismo che sostituisce defenestrato o silurato. #Arcuri #Draghi - CaterinAndemme : RT @fabridel: Una #notizia che fa sperare per il #pianovaccinale. Comincia la vera discontinuità del #GovernoDraghi @pbecchi @AugustoMinzol… - fcolarieti : Un generale al posto di Arcuri. Il premier Draghi sostituisce il Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19… -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi sostituisce

Il presidente del Consiglio, Mario, ha nominato il Generale di Corpo d'Armata Francesco Paolo Figliuolo nuovo Commissario straordinario per l'emergenza Covid - 19. A Domenico Arcuri i ringraziamenti del governo per l'impegno e ...La nota ufficiale di Palazzo Chigi. Il premier ringrazia il capo di Invitalia per il lavoro svolto e locon un generale dell'Esercito, a capo del settore Logistico. La nuova centralità delle Forze armate e della Protezione civile nella campagna di ...Renzi: "Scelta Draghi va in direzione che Iv chiede da mesi" - "La scelta del Presidente Draghi di sostituire il commissario Arcuri con il generale Paolo Figliuolo, responsabile logistico ...Missione compiuta!», scrive su Twitter il leader della Lega, Matteo Salvini. «La scelta del Presidente Draghi di sostituire il commissario Arcuri con il generale Paolo Figliuolo, responsabile ...