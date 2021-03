Draghi rimuove Arcuri Il generale Figliuolo è il nuovo commissario straordinario all’emergenza

(Di lunedì 1 marzo 2021) Il Presidente del Consiglio, Mario, ha nominato ildi Corpo d’Armata Francesco Paoloper l’emergenza Covid-19. A Domenicoi ringraziamenti del Governo per l’impegno e lo spirito di dedizione con cui ha svolto il compito a lui affidato in un momento di particolare emergenza per il Paese. L'articolo proviene da nextQuotidiano.

paolochiariello : #juorno #Rimosso #Arcuri, Draghi nomina #PaoloFigliuolo al suo posto, è un generale dell'Esercito - juornoit : #juorno #Rimosso #Arcuri, Draghi nomina #PaoloFigliuolo al suo posto, è un generale dell'Esercito - MeteoWeb_eu : Draghi rimuove Arcuri, il nuovo commissario per l'emergenza Covid è il Generale dell'esercito Figliuolo - - Palladinev : RT @UtherPe1: Draghi rimuove Arcuri - TeoloMassimo : RT @ilfoglio_it: ??Draghi ha rimosso Domenico Arcuri dal suo ruolo di commissario straordinario per la lotta al Covid-19. Al suo posto arriv… -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi rimuove

La nota ufficiale di Palazzo Chigi. Il premier ringrazia il capo di Invitalia per il lavoro svolto e lo sostituisce con un generale dell'Esercito, a capo del settore Logistico. La nuova centralità ...... Pd, ex ministro degli Affari regionali nel Conte II "Nuovo Dpcm? E' giusto checontinui ... Renzi lo, ma è in Parlamento con i voti del Pd". ''Italia viva è riuscita a far saltare l'...Domenico Arcuri non sarà più Commissario all'emergenza Covid. Un cambio al vertice deciso dal governo Draghi, che al posto di Arcuri ha nominato il generale ...LE REAZIONI. «Rimosso il Commissario Arcuri, al suo posto designato il Generale di corpo d’armata Francesco Paolo Figliuolo. Grazie presidente Draghi. Missione compiuta!», scrive su Twitter il leader ...