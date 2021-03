Draghi non perdona: Arcuri rimosso, Paolo Figliuolo è il nuovo commissario straordinario (Di lunedì 1 marzo 2021) Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha nominato il generale di Corpo d’Armata Francesco Paolo Figliuolo nuovo commissario straordinario per l’emergenza Covid-19. “A Domenico Arcuri i ringraziamenti del Governo per l’impegno e lo spirito di dedizione con cui ha svolto il compito a lui affidato in un momento di particolare emergenza per il Paese”, si legge in una nota di Palazzo Chigi. Il Generale Francesco Paolo Figliuolo, originario di Potenza, ha maturato esperienze e ricoperto molteplici incarichi nella Forza Armata dell’Esercito, interforze e internazionale. Ha ricoperto l’incarico di Capo Ufficio Generale del Capo di Stato Maggiore della Difesa, dal 7 novembre 2018 è Comandante Logistico dell’Esercito. In ambito ... Leggi su sportface (Di lunedì 1 marzo 2021) Il presidente del Consiglio, Mario, ha nominato il generale di Corpo d’Armata Francescoper l’emergenza Covid-19. “A Domenicoi ringraziamenti del Governo per l’impegno e lo spirito di dedizione con cui ha svolto il compito a lui affidato in un momento di particolare emergenza per il Paese”, si legge in una nota di Palazzo Chigi. Il Generale Francesco, originario di Potenza, ha maturato esperienze e ricoperto molteplici incarichi nella Forza Armata dell’Esercito, interforze e internazionale. Ha ricoperto l’incarico di Capo Ufficio Generale del Capo di Stato Maggiore della Difesa, dal 7 novembre 2018 è Comandante Logistico dell’Esercito. In ambito ...

matteorenzi : Giusto chiedere all’Europa più dosi di vaccino ma intanto dovremmo usare quelle che abbiamo. Abbiamo NON utilizzato… - borghi_claudio : La montagna sotto il tappeto e il ricordino al centro della stanza ?? Un altro dei motivi per cui serviva Draghi...… - borghi_claudio : I piddoeuropei non hanno gradito l'esordio di Draghi. Per me è una buona notizia. Pregasi notare anche tra le righe… - PattyV11434094 : @matteorenzi Tu parli, come se in tutto questo tempo fossi stato chissà dove. Ti ricordo che sei in Parlamento e ne… - ascochita : RT @ardigiorgio: Grazie draghi. Grazie @LaVeritaWeb , grazie @lucianocapone @NicolaPorro @ArenaGiletti e @mariogiordano5 . Ora però levatel… -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi non Via Arcuri, Figliuolo commissario Covid 15.40 Via Arcuri, Figliuolo commissario Covid Il premier Draghi ha nominato il generale di Corpo d'Armata Francesco Paolo Figliuolo nuovo Commissario ...per circa mezz'ora a palazzo Chigi e non aveva ...

Governo, Conapo: buon lavoro ai sottosegretari all'Interno "Se nel governo Draghi dovesse venir meno questa rinnovata e doverosa attenzione verso vigili del fuoco da parte del ministero dell'interno, gli stessi pompieri non esiteranno a mobilitarsi", ...

La ristoratrice scrive a Draghi: “Non siamo noi gli untori” La Stampa Emergenza Covid, il governo rimuove Arcuri e chiama Figliuolo: ecco chi è il nuovo commissario dell'emergenza Domenico Arcuri non sarà più Commissario all'emergenza Covid. Al suo posto il governo ha nominato Figliuolo. E all'ormai ex Commissario all'emergenza ...

Draghi rimuove il commissario Arcuri. Al suo posto il generale Figliuolo La nota ufficiale di Palazzo Chigi. Il premier ringrazia il capo di Invitalia per il lavoro svolto e lo sostituisce con un generale dell'Esercito, a capo del settore Logistico. La nuova centralità del ...

15.40 Via Arcuri, Figliuolo commissario Covid Il premierha nominato il generale di Corpo d'Armata Francesco Paolo Figliuolo nuovo Commissario ...per circa mezz'ora a palazzo Chigi eaveva ..."Se nel governodovesse venir meno questa rinnovata e doverosa attenzione verso vigili del fuoco da parte del ministero dell'interno, gli stessi pompieriesiteranno a mobilitarsi", ...Domenico Arcuri non sarà più Commissario all'emergenza Covid. Al suo posto il governo ha nominato Figliuolo. E all'ormai ex Commissario all'emergenza ...La nota ufficiale di Palazzo Chigi. Il premier ringrazia il capo di Invitalia per il lavoro svolto e lo sostituisce con un generale dell'Esercito, a capo del settore Logistico. La nuova centralità del ...