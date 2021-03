Draghi licenzia Arcuri, arriva il generale Figliuolo nuovo commissario anti Covid (Di lunedì 1 marzo 2021) Alice Torri Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha nominato il generale di Corpo d’Armata, Francesco Paolo Figliuolo, nuovo commissario straordinario per l’emergenza Covid-19. A Domenico Arcuri i ringraziamenti del governo per l’impegno e lo spirito di dedizione con cui ha svolto il compito a lui affidato in un momento di particolare emergenza per il Paese. Lo Impronta Unika. Leggi su improntaunika (Di lunedì 1 marzo 2021) Alice Torri Il presidente del Consiglio, Mario, ha nominato ildi Corpo d’Armata, Francesco Paolostraordinario per l’emergenza-19. A Domenicoi ringraziamenti del governo per l’impegno e lo spirito di dedizione con cui ha svolto il compito a lui affidato in un momento di particolare emergenza per il Paese. Lo Impronta Unika.

