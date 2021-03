Draghi e il nuovo piano vaccini: stop al caos delle regioni (Di lunedì 1 marzo 2021) Dopo aver proposto la linea dura per le case farmaceutiche produttrici di vaccini che non rispettano il piano delle consegne Mario Draghi intende cambiare anche la gestione nazionale della campagna vaccinale. Avvalendosi di Fabrizio Curcio, nuovo capo della Protezione Civile e di Franco Gabrielli, che a breve potrebbe ricevere la delega di consigliere per la sicurezza nazionale. Gabrielli, quando probabilmente domani verrà pubblicata in Gazzetta Ufficiale il decreto di nomina, potrebbe diventare, spiega il Messaggero, un supercommissario riorganizzando l’agenda vaccinale con l’obiettivo di raggiungere la quota di 500mila dosi somministrate ogni giorno: Franco Gabrielli, appena nominato sottosegretario ai Servizi, potrebbe ricevere anche la delega di consigliere per la sicurezza nazionale del ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 1 marzo 2021) Dopo aver proposto la linea dura per le case farmaceutiche produttrici diche non rispettano ilconsegne Mariointende cambiare anche la gestione nazionale della campagna vaccinale. Avvalendosi di Fabrizio Curcio,capo della Protezione Civile e di Franco Gabrielli, che a breve potrebbe ricevere la delega di consigliere per la sicurezza nazionale. Gabrielli, quando probabilmente domani verrà pubblicata in Gazzetta Ufficiale il decreto di nomina, potrebbe diventare, spiega il Messaggero, un supercommissario riorganizzando l’agenda vaccinale con l’obiettivo di raggiungere la quota di 500mila dosi somministrate ogni giorno: Franco Gabrielli, appena nominato sottosegretario ai Servizi, potrebbe ricevere anche la delega di consigliere per la sicurezza nazionale del ...

