Draghi batta un colpo: cercasi disperatamente politiche per la famiglia. Quali rischi corriamo (Di lunedì 1 marzo 2021) Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, è notoriamente l’uomo dei numeri. Lo è stato alla Bce ed ancora prima nei vari incarichi che ha avuto ai vertici delle istituzioni finanziarie del Paese. Lo è stato nei continui richiami, di anno in anno, al rigore dei bilanci e all’efficienza ed efficacia nella gestione delle risorse. Stupisce perciò la sua disattenzione rispetto all’evidenza delle tendenze demografiche che hanno segnato (ormai da decenni) e continuano a segnare la nostra realtà nazionale. In Italia, nel 2019 i nati sono stati 420.000 di cui 328.000 da entrambi i genitori italiani: 20.000 in meno rispetto a quelli del 2018 e ben 142.000 in meno rispetto al 2010. La denatalità non riguarda solo l’Italia, ma – dati Eurostat alla mano – già nel 2016 eravamo il Paese europeo con il tasso di natalità più basso: 1,34 figli per coppia, mentre per garantire un ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 1 marzo 2021) Il Presidente del Consiglio, Mario, è notoriamente l’uomo dei numeri. Lo è stato alla Bce ed ancora prima nei vari incarichi che ha avuto ai vertici delle istituzioni finanziarie del Paese. Lo è stato nei continui richiami, di anno in anno, al rigore dei bilanci e all’efficienza ed efficacia nella gestione delle risorse. Stupisce perciò la sua disattenzione rispetto all’evidenza delle tendenze demografiche che hanno segnato (ormai da decenni) e continuano a segnare la nostra realtà nazionale. In Italia, nel 2019 i nati sono stati 420.000 di cui 328.000 da entrambi i genitori italiani: 20.000 in meno rispetto a quelli del 2018 e ben 142.000 in meno rispetto al 2010. La denatalità non riguarda solo l’Italia, ma – dati Eurostat alla mano – già nel 2016 eravamo il Paese europeo con il tasso di natalità più basso: 1,34 figli per coppia, mentre per garantire un ...

tiber_h : RT @SecolodItalia1: Draghi batta un colpo: cercasi disperatamente politiche per la famiglia. Quali rischi corriamo - SecolodItalia1 : Draghi batta un colpo: cercasi disperatamente politiche per la famiglia. Quali rischi corriamo… - diVirgilioA : RT @LaNotiziaTweet: Il #Governo punta a vaccinare mezzo milione di italiani al giorno. Ma le dosi non ci sono. Bonaccini: 'Il problema non… - GiorgioAntonel1 : RT @LaNotiziaTweet: Il #Governo punta a vaccinare mezzo milione di italiani al giorno. Ma le dosi non ci sono. Bonaccini: 'Il problema non… - salidaparallela : RT @LaNotiziaTweet: Il #Governo punta a vaccinare mezzo milione di italiani al giorno. Ma le dosi non ci sono. Bonaccini: 'Il problema non… -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi batta Draghi batta i pugni sul tavolo' 'Draghi - ha detto ancora il governatore emiliano - batta i pugni sul tavolo, rispetto all'anno scorso arriverà il bel tempo che è un vaccino naturale e ci aiuterà tanto, ma adesso abbiamo uno ...

Yemen, per l'Italia l'apocalisse umanitaria 'vale' 5 milioni di euro. Una vergogna, vero Draghi? Da qui l'appello che rilanciamo con forza al nuovo Governo Draghi per un deciso aumento degli aiuti, a partire proprio dal summit di lunedì prossimo. E l'Italia? Governo che ci auguriamo si batta ...

Draghi batta un colpo: cercasi disperatamente politiche per la famiglia. Quali rischi... Secolo d'Italia SuperMario batte (finalmente) il primo colpo, ora sotto con il resto Era ora. Qualcuno, soprattutto tra le fila di Lega e Forza Italia, iniziava a sentire mal di pancia per via della mancata cacciata dal ruolo di supercommissario di Domenico Arcuri. Proprio lui, l'uomo ...

Il nuovo governo e il silenzio sulle politiche per la famiglia Politiche per la famiglia. Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, è notoriamente l’uomo dei numeri. Lo è stato alla Bce ed ancora prima nei vari incarichi che ha avuto ai ...

- ha detto ancora il governatore emiliano -i pugni sul tavolo, rispetto all'anno scorso arriverà il bel tempo che è un vaccino naturale e ci aiuterà tanto, ma adesso abbiamo uno ...Da qui l'appello che rilanciamo con forza al nuovo Governoper un deciso aumento degli aiuti, a partire proprio dal summit di lunedì prossimo. E l'Italia? Governo che ci auguriamo si...Era ora. Qualcuno, soprattutto tra le fila di Lega e Forza Italia, iniziava a sentire mal di pancia per via della mancata cacciata dal ruolo di supercommissario di Domenico Arcuri. Proprio lui, l'uomo ...Politiche per la famiglia. Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, è notoriamente l’uomo dei numeri. Lo è stato alla Bce ed ancora prima nei vari incarichi che ha avuto ai ...