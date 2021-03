Disastro sul vaccino, la Merkel diventa salviniana. Antonio Socci: così la Ue si manda al diavolo da sola (Di lunedì 1 marzo 2021) Per giorni i quotidiani hanno strologato sulla presunta «conversione europeista» troppo improvvisata della Lega ritenendo Salvini un destabilizzatore nella nuova maggioranza. Noi invece su queste colonne scrivemmo che era vero il contrario e ad esplodere sarebbero stati piuttosto M5S e Pd. Infatti è quello che sta accadendo (e la deflagrazione è appena agli inizi) La Lega anche nei sondaggi va bene, è compatta e ora sui giornali si cominciano a leggere articoli come quello del politologo Pietro Ignazi che ieri, sulla prima pagina di Domani (titolo: "La relazione speciale del governo con la Lega"), ha messo in fila una serie di fatti dai quali desume che «il baricentro» del governo «si è inclinato verso destra». Lui, come politologo, pare molto inclinato verso sinistra e più che commentare sembra rosicare, specie quando elenca i «tasselli di un rapporto privilegiato con i ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 1 marzo 2021) Per giorni i quotidiani hanno strologato sulla presunta «conversione europeista» troppo improvvisata della Lega ritenendo Salvini un destabilizzatore nella nuova maggioranza. Noi invece su queste colonne scrivemmo che era vero il contrario e ad esplodere sarebbero stati piuttosto M5S e Pd. Infatti è quello che sta accadendo (e la deflagrazione è appena agli inizi) La Lega anche nei sondaggi va bene, è compatta e ora sui giornali si cominciano a leggere articoli come quello del politologo Pietro Ignazi che ieri, sulla prima pagina di Domani (titolo: "La relazione speciale del governo con la Lega"), ha messo in fila una serie di fatti dai quali desume che «il baricentro» del governo «si è inclinato verso destra». Lui, come politologo, pare molto inclinato verso sinistra e più che commentare sembra rosicare, specie quando elenca i «tasselli di un rapporto privilegiato con i ...

