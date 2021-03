Didattica a distanza, necessario un recupero degli apprendimenti a giugno? Le ripercussioni sulla didattica [DIRETTA alle 15] (Di lunedì 1 marzo 2021) I contagi risalgono e c'è timore per la scuola. La didattica a distanza ritorna prepotentemente d'attualità. Speciale in DIRETTA lunedì 1 marzo su Orizzonte Scuola TV L'articolo didattica a distanza, necessario un recupero degli apprendimenti a giugno? Le ripercussioni sulla didattica DIRETTA alle 15 . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 1 marzo 2021) I contagi risalgono e c'è timore per la scuola. Laritorna prepotentemente d'attualità. Speciale inlunedì 1 marzo su Orizzonte Scuola TV L'articoloun? Le15 .

fattoquotidiano : Scuola, la mappa delle chiusure: in attesa del nuovo Dpcm uno studente su tre già torna alla didattica a distanza - TommyBrain : DIEGO FUSARO: Anita, la ragazza di Torino che eroicamente si batte contro la +didattica a distanza+' - IacobellisT : DIEGO FUSARO: Anita, la ragazza di Torino che eroicamente si batte contro la +didattica a distanza+' - LumITCyberSec : Nel 2020 i professionisti #IT si sono guadagnati il rispetto dei colleghi in azienda garantendo: smartworking, dida… - infoitinterno : Dalle elementari alle superiori, si parte con la didattica a distanza -