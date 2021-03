Diana Ricotti | ' Siamo sempre più sensibili verso un' alimentazione consapevole'

Ultime Notizie dalla rete : Diana Ricotti

TGCOM

Affascinata dalla natura e sensibile al tema della sostenibilità ambientale ,è fiera sostenitrice della sana alimentazione per garantire la buona salute del nostro organismo. Come imprenditrice, ha scelto di allevare in maniera rispettosa gli animali e le galline ..."Ego (Spanish Version)", prodotto da Jurij(Andrea Bocelli, Queen, Ariana Grande, Dua Lipa),... Ha scritto e diretto i musical "& Lady D" e "Rosso Napoletano"; con Renato Zero "Zerovskij, ...