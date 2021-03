Di Perri: 'Non vedo ragioni per essere ottimisti, questo è il momento più incerto della pandemia' (Di lunedì 1 marzo 2021) Il responsabile del reparto Malattie Infettive dell'Ospedale Amedeo di Savoia di Torino Giovanni Di Perri è molto realista nelle sue dichiarazioni rilasciate oggi a TorinoToday: "I numeri stanno ... Leggi su globalist (Di lunedì 1 marzo 2021) Il responsabile del reparto Malattie Infettive dell'Ospedale Amedeo di Savoia di Torino Giovanni Diè molto realista nelle sue dichiarazioni rilasciate oggi a TorinoToday: "I numeri stanno ...

egidio_perri : RT @taffoofficial: Non serviva tutto questo supporto per l’apertura della nostra sede a #Milano. Ve lo garantiamo. - rep_torino : L'infettivologo Di Perri: 'Arriva un'onda lunga di contagi, non ci sarà un calo in tempi brevi' [di Sara Strippoli]… - rep_torino : L'infettivologo Di Perri: 'Arriva un'onda lunga di contagi, non ci sarà un calo in tempi brevi' [di Sara Strippoli]… - Marzius821 : @dovehovistote_b Il nostro caro dottor Di Perri ormai è un anno che si incazza perché non si fa ricorso ai test rap… - infoitsport : L'infettivologo Di Perri: 'Non escludo che il campionato si debba fermare di nuovo' -