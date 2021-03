Denis Bergamini | sconvolgente svolta a 32 anni dalla morte del calciatore del Cosenza | Chi è indagato

(Di lunedì 1 marzo 2021) L'accusa per l'ex fidanzata della vittima è di concorso in omicidio , come scrive la Gazzetta dello Sport . Isabella Internò , l'indagata che ora ha 51, ha venti giorni di tempo per presentare ...

La Procura di Castrovillari ha notificato la conclusione delle indagini per la morte del calciatore del Cosenza Donato "Denis" Bergamini, a Isabella Internò, ex fidanzata del centrocampista del Cosenza, che resta unica indagata per l'omicidio del calciatore del Cosenza. La notizia è stata resa nota con un comunicato. La conclusione delle indagini è stata notificata a Isabella Internò, ex fidanzata del centrocampista del Cosenza morto la sera del 18 novembre 1989.