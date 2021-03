Denis Bergamini, chiusura indagini sul presunto omicidio del calciatore del Cosenza morto nel 1989. Indagata la fidanzata (Di lunedì 1 marzo 2021) Dopo 6 anni di inchiesta e a 32 anni dalla morte si è chiusa l’indagine sul presunto omicidio di Denis Bergamini, il calciatore del Cosenza morto nel 1989 sulla strada Stalale 106 all’altezza di roseto Capo Spulico, sulla costa jonica calabrese. La Procura della Repubblica di Castrovillari ha notificato l’avviso di conclusione indagini all’ex fidanzata Isabella Internò, oggi cinquantunenne che, adesso, ha venti giorni di tempo per produrre una memoria difensiva o chiedere di essere interrogata dal pm Luca Primicerio. Secondo gli inquirenti, il calciatore potrebbe essere stato prima narcotizzato e poi asfissiato meccanicamente attraverso uno strumento “soft”. Stando a una perizia del 2017, presentata ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 1 marzo 2021) Dopo 6 anni di inchiesta e a 32 anni dalla morte si è chiusa l’indagine suldi, ildelnelsulla strada Stalale 106 all’altezza di roseto Capo Spulico, sulla costa jonica calabrese. La Procura della Repubblica di Castrovillari ha notificato l’avviso di conclusioneall’exIsabella Internò, oggi cinquantunenne che, adesso, ha venti giorni di tempo per produrre una memoria difensiva o chiedere di essere interrogata dal pm Luca Primicerio. Secondo gli inquirenti, ilpotrebbe essere stato prima narcotizzato e poi asfissiato meccanicamente attraverso uno strumento “soft”. Stando a una perizia del 2017, presentata ...

