Dellai | «Affrontiamo il palco dell’Ariston per raccontare i disagi interiori della nostra generazione»

Leggi su domanipress

(Di lunedì 1 marzo 2021) I fratellisono una delle proposte più interessantisezione giovani del Festival di Sanremo 2021. Superata la prima fase del concorso di Area Sanremo, i cantautori romagnoli hanno conquistato di diritto il titolo di protagonisti con il brano “Io Sono Luca” in cui hanno volutola loro età e gli scudi e le protezioni che i giovani si creano quando nella vita arrivano i veri problemi che possono trasformarsi in montagne difficilmente valicabili. Il video musicale del brano è una storia originale diretta dal team di Creativite e ha per protagonisti i. Luca vive la sua vita da sempre all’interno di un carrellospesa spinto dal fratello gemello Matteo. Luca dorme, mangia, si lava, suona la chitarra e cresce (in uno scenario ...