DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni del 2 marzo: Aziz dubita di Yigit (Di lunedì 1 marzo 2021) Secondo appuntamento settimanale di DayDreamer – Le Ali del Sogno Continua la programmazione di DayDreamer – Le Ali del Sogno, la popolare soap opera turca con Can Yaman e Demet Ozdemir. Cosa accadrà nel secondo appuntamento settimanale in onda su canale 5 martedì 2 marzo 2021? Gli spoiler che giungono direttamente dalla Turchia rivelano che Deren incontrerà per la prima volta Bulut, un dipendente di Sanem. Mentre Yigit farà sapere a quest’ultima e al signor Aziz che la Aydin potrebbe conquistare un premio come migliore scrittrice dell’anno. verità o sotto c’è un altro piano concordato con la perfida Huma? Andiamo a vedere nel dettaglio cosa accadrà nella serie rivelazione dell’anno. Le perplessità di Aziz su Yigit Le ... Leggi su kontrokultura (Di lunedì 1 marzo 2021) Secondo appuntamento settimanale di– Le Ali delContinua la programmazione di– Le Ali del, la popolare soap opera turca con Can Yaman e Demet Ozdemir. Cosa accadrà nel secondo appuntamento settimanale in onda su canale 5 martedì 22021? Gli spoiler che giungono direttamente dalla Turchia rivelano che Deren incontrerà per la prima volta Bulut, un dipendente di Sanem. Mentrefarà sapere a quest’ultima e al signorche la Aydin potrebbe conquistare un premio come migliore scrittrice dell’anno. verità o sotto c’è un altro piano concordato con la perfida Huma? Andiamo a vedere nel dettaglio cosa accadrà nella serie rivelazione dell’anno. Le perplessità disuLe ...

