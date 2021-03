DAYDREAMER | anticipazioni puntata di martedì 2 e mercoledì 3 marzo 2021

Leggi su tvsoap

(Di lunedì 1 marzo 2021)– Le Ali del Sogno di2 esu Canale 5: In un momento di difficoltà, Deren si imbatte in Bulut, che lavora per Sanem. L’uomo la conduce da Ceycey e Muzaffer, che sono impegnati nel tentativo di cercare client per la rinnovata Fikri Harika. Aziz, parlando con Sanem e Yigit, apprende del premio che la stessa Sanem vincerà in qualità di miglior scrittrice dell’anno. C’è però qualcosa in Yigit che non convince Aziz, il quale ne parla a Mihriban. Can, che in realtà ha sabotato apposta la sua barca, chiede a Sanem di fermarsi da lei fino a quando l’imbarcazione non sarà riparata. per poter stare vicino al padre. Sanem accetta e quindi per ora Can vivrà nel capanno nella tenuta. Per restare aggiornati su questo ...