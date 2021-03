Dayane Mello si è innamorata: confessione choc al GF Vip, ecco chi potrebbe essere – VIDEO (Di lunedì 1 marzo 2021) Dayane Mello ha svelato di essere innamorata di una persona fuori dal Grande Fratello Vip (ma non si tratta di Rosalinda Cannavò). Ad un passo dalla finale, chiacchierando con Andrea Zelletta e Pierpaolo Pretelli, la modella brasiliana ha fatto una confessione “choc”. Dayane Mello si è innamorata? confessione choc Io sono innamorata… domani lo saprai!... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 1 marzo 2021)ha svelato didi una persona fuori dal Grande Fratello Vip (ma non si tratta di Rosalinda Cannavò). Ad un passo dalla finale, chiacchierando con Andrea Zelletta e Pierpaolo Pretelli, la modella brasiliana ha fatto una”.si èIo sono… domani lo saprai!... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

trash_italiano : Dayane Mello, boom di followers grazie al #GFVIP: + 500.000 - fanpage : Caro #GFVip, non si scherza con i colori dell’arcobaleno. La tutela della fluttuante incoerenza di Dayane Mello è i… - fanpage : Perché Dayane Mello non vincerà il #GFVip e non uscirà da vincente #26febbraio - 4AL1C3 : RT @thskeeta: dayane mello x piscina ? #dmvip #mellos - mommysarangha : #gfvip .#tzvip #rosmello #BBB21 #crisidigoverno #prelemi #gregorelli tommaso zorzi stefania dayane mello rosalinda… -