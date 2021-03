David di Donatello per il Miglior Documentario, da domani online incontri con gli autori (Di lunedì 1 marzo 2021) L’Accademia del Cinema Italiano, presieduta da Piera Detassis, ed in collaborazione con il cinema La Compagnia, la sala fiorentina dedicata al Documentario di Regione Toscana diretta da Stefania Ippoliti, presenta un ciclo di dieci conversazioni con gli autori dei documentari selezionati per concorrere alla cinquina dell’edizione 2021 dei Premi David di Donatello. I dieci incontri sono pensati per conoscere più da vicino le storie, i segreti e lo stile degli autori e delle opere documentarie selezionate. Saranno disponibili online a partire dal 2 marzo sulla piattaforma dedicata, non solo per il pubblico, ma anche per la Giuria dell’Accademia del Cinema Italiano. Da oggi, infatti, è aperto il primo turno di votazioni attraverso le quali 1600 giurati dell’Accademia ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 1 marzo 2021) L’Accademia del Cinema Italiano, presieduta da Piera Detassis, ed in collaborazione con il cinema La Compagnia, la sala fiorentina dedicata aldi Regione Toscana diretta da Stefania Ippoliti, presenta un ciclo di dieci conversazioni con glidei documentari selezionati per concorrere alla cinquina dell’edizione 2021 dei Premidi. I diecisono pensati per conoscere più da vicino le storie, i segreti e lo stile deglie delle opere documentarie selezionate. Saranno disponibilia partire dal 2 marzo sulla piattaforma dedicata, non solo per il pubblico, ma anche per la Giuria dell’Accademia del Cinema Italiano. Da oggi, infatti, è aperto il primo turno di votazioni attraverso le quali 1600 giurati dell’Accademia ...

