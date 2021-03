Dalla Spagna | Juve su Jesus Vazquez | terzino sinistro del Valencia

(Di martedì 2 marzo 2021) Come riporta Cadena Ser, lantus ha messo gli occhi da tempo sul giovanee nelle ultime settimane si è mossa per prendere il giocatore del. E’ unclasse 2003 che non ha ancora debuttato in prima squadra ma di cui si parla benissimo: i bianconeri lo scoprirono nella sfida di Youth League del 2018-19.ha un contratto fino al 2022, ma con l’eventuale addio di Gayà, capitano e padrone della fascia sinistra del, potrebbero cambiare le cose e sarebbe titolare nel club della sua vita. Foto: Instagram personaleL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Commenta per primo Un nuovo nome per la fascia della Juve. Secondo Cadena Ser , i bianconeri seguono Jesus Vazquez , terzino 2003 del Valencia.