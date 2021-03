Dalla Francia, Icardi può lasciare il PSG a giugno: c’è la Juventus (Di lunedì 1 marzo 2021) Potrebbe terminare alla fine della stagione l’avventura di Mauro Icardi con la maglia del Paris Saint-Germain. L’attaccante argentino è legato al club fino al 2024, ma non è ritenuto un elemento incedibile della rosa e il PSG starebbe valutando la possibilità di prelevare un nuovo centravanti. Dello stesso avviso anche L’Equipe, secondo cui Icardi potrebbe L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 1 marzo 2021) Potrebbe terminare alla fine della stagione l’avventura di Maurocon la maglia del Paris Saint-Germain. L’attaccante argentino è legato al club fino al 2024, ma non è ritenuto un elemento incedibile della rosa e il PSG starebbe valutando la possibilità di prelevare un nuovo centravanti. Dello stesso avviso anche L’Equipe, secondo cuipotrebbe L'articolo

cromo___ : @FabioAstigiano @Ivan_Maffioli @Startre72377111 @BenattiJonathan @f_ronchetti @mycountryeurope A me non pare propri… - GINA32451015 : RT @meteoredit: #1marzo Si è concluso l'inverno meteorologico: che inverno in Europa! Un breve ripasso sulle ondate di #freddo e #neve nel… - meteoredit : #1marzo Si è concluso l'inverno meteorologico: che inverno in Europa! Un breve ripasso sulle ondate di #freddo e… - pptamburelli : @emanuelefelice2 @FurioGarbagnati @DomaniGiornale Mi sembra un po’ ingenuo pensare che “se avessimo fatto come (ins… - MimmoAdinolfi : @DonatoEuropa due di loro a supporting di una punta in realtà non protagonista. Praticamente la storia dei mondiali vinti dalla Francia. -