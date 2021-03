Dal passaporto Covid al Digital Green Pass, garantirà sicurezza per i viaggi e privacy (Di lunedì 1 marzo 2021) La presidente Ursula Von Der Leyen ha scritto sui social network che la Commissione Europea è al lavoro per creare il Digital Green Pass, tramite una proposta legislativa volta a tutelare la privacy, istituendo uno strumento importantissimo. Si vuole arrivare ad un Passaporto Covid che contiene tutte le informazioni necessarie dei cittadini durante i loro spostamenti in Europa e nel mondo. Il Passaporto Covid free, di cui noi abbiamo scritto tempo fa raccontando delle proteste dei ristoratori, è stato già adottato in una formula ampia e ad uso interno o regionale da paesi come Israele, paesi con una campagna vaccini fortemente avanti. L’obiettivo del Digital Green ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 1 marzo 2021) La presidente Ursula Von Der Leyen ha scritto sui social network che la Commissione Europea è al lavoro per creare il, tramite una proposta legislativa volta a tutelare la, istituendo uno strumento importantissimo. Si vuole arrivare ad unche contiene tutte le informazioni necessarie dei cittadini durante i loro spostamenti in Europa e nel mondo. Ilfree, di cui noi abbiamo scritto tempo fa raccontando delle proteste dei ristoratori, è stato già adottato in una formula ampia e ad uso interno o regionale da paesi come Israele, paesi con una campagna vaccini fortemente avanti. L’obiettivo del...

IAlianna_ : - italianitweet : Varrà anche per i #migranti o dal momento che buttano in mare anche il normale passaporto, per loro la libertà di v… - Ticinonline : L'Europa prepara il #passaportovaccinale digitale - brusky77 : RT @tauriae: Il passaporto vaccinale ci condurrà al sistema di credito sociale usato dal regime cinese. Perché sia fattibile è necessario u… - PaolaUna1 : @vitalbaa sempre dedicato a chi parla con disinvoltura di passaporto vaccinale, che senso avrebbe se - come pare -… -