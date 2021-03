Dagli insulti all’infermiera vaccinata alle teorie del complotto | l’inchiesta di PresaDiretta sulle “strade dell’odio” | “Esiste squadrismo online”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 1 marzo 2021) Claudia Alivernini è l’infermiera dell’Ospedale Spallanzani che ha ricevuto per prima il vaccino contro il Covid il 27 dicembre scorso. “È stato doloroso assisteresconfitte che questo virus ha causato – aveva detto – ma oggi c’è la consapevolezza che è un giorno importante e decisivo. Lo dico col cuore, vacciniamoci”. Mentre Claudia diventava un simbolo di speranza, con questa sua uscita pubblica diventava anche un bersaglio degli hater legati alla galassia no vax. In poco tempo i siti che pubblicano il suo intervento vengono inondati da migliaia die commenti denigratori. Quello che ha scopertoè che non si è trattato di attacchi di singoli hater, ma di un sistema organizzato di campagne di odio diffuse attraverso gruppi facebook che hanno un unico obbiettivo: lanciare attacchi programmati attraverso ...