Da Pazza Inter a Bulldozer Inter: se ora non fa nemmeno più soffrire… (Di lunedì 1 marzo 2021) I tempi della Pazza Inter sembrano quanto mai lontani: un mese di vittorie senza sofferenze e un ruolino di marcia da schiacciasassi "No crazy, no more": le parole di Antonio Conte nel giorno della sua presentazione hanno risuonato lungamente nelle orecchie di chi, alla Pazza Inter, in fondo si era affezionato. A distanza di una stagione e mezza, la trasformazione nerazzurra sembra decisamente ben avviata. PER TUTTE LE NOTIZIE SUI NERAZZURRI SEGUITECI SU InterNEWS24 Il 3-0 contro il Genoa è stato solo l'ultimo indizio di un mese che ne ha disseminati qua e là con imponente costanza. Grifone trafitto da Lukaku dopo una trentina di secondi e successivamente maneggiato con cura e serenità fino al doppio colpo da ko, assestato nel cuore della ripresa da ...

