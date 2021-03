Da giovedì 4 marzo nel Lazio prenotazioni vaccino super fragili, il calendario (Di lunedì 1 marzo 2021) ROMA – “Questa settimana sarà importante per la campagna vaccinale. Giovedì apriremo le prenotazioni online anche alla categoria dei super fragili. Questa categoria avrà tre canali di accesso: attraverso le strutture dove sono in carico o fanno terapie, attraverso la prenotazione online che avverrà a partire da giovedì, e la terza tramite i medici di medicina generale che potranno eseguire le vaccinazioni ai soggetti vulnerabili che sono loro assistiti. È una platea che va attenzionata in maniera molto importante e avere più canali di accesso per noi è dirimente”. Così Alessio D’Amato, assessore alla Sanità della Regione Lazio, intervento questa mattina a margine della campagna di tamponi molecolari promossi dall’Università Sapienza di Roma e dal Policlinico Umberto I. Leggi su dire (Di lunedì 1 marzo 2021) ROMA – “Questa settimana sarà importante per la campagna vaccinale. Giovedì apriremo le prenotazioni online anche alla categoria dei super fragili. Questa categoria avrà tre canali di accesso: attraverso le strutture dove sono in carico o fanno terapie, attraverso la prenotazione online che avverrà a partire da giovedì, e la terza tramite i medici di medicina generale che potranno eseguire le vaccinazioni ai soggetti vulnerabili che sono loro assistiti. È una platea che va attenzionata in maniera molto importante e avere più canali di accesso per noi è dirimente”. Così Alessio D’Amato, assessore alla Sanità della Regione Lazio, intervento questa mattina a margine della campagna di tamponi molecolari promossi dall’Università Sapienza di Roma e dal Policlinico Umberto I.

repubblica : Coronavirus, vaccini: da giovedì 4 marzo al via prenotazioni online per i soggetti 'fragili': Dal 5 marzo sarà poss… - RuggeroSintoni : RT @AccademiaPerdut: Nuova produzione di Accademia Perduta #teatroragazzi in Live Streaming: 'La storia della terra' con Danilo Conti Domen… - AccademiaPerdut : Nuova produzione di Accademia Perduta #teatroragazzi in Live Streaming: 'La storia della terra' con Danilo Conti Do… - salonerestauro : Giovedì 4 marzo alle 11:30 non perdere la conferenza stampa di #RestauroInTour e #RestorationWeek! Segui l’evento i… - raybanrossi05 : RT @BugnionSpa: I rischi connessi all’uso dei #claim #nutrizionali nei #marchi e nelle #etichette. Come inserire le indicazioni salutistic… -

Ultime Notizie dalla rete : giovedì marzo Prenotazione vaccino anti - Covid, chi può farlo: le procedure nel Lazio, Abruzzo, Marche, Campania e Sicilia Da giovedì 4 marzo partiranno le prenotazioni per i soggetti estremamente vulnerabili, individuati dal piano strategico del ministero della Salute, che ancora non sono stati programmati dalle ...

Vaccini a Roma, oggi si parte con gli oncologici. Over 70, domande dal 5 marzo A chiedere un accelerata sulla programmazione negli scorsi giorni erano stati i medici di medicina generale: da giovedì 4 marzo partiranno le prenotazioni riservate agli ospiti delle strutture dove ...

Coronavirus ultime notizie. Consulta: misure anti-Covid spettano allo Stato non alle Regioni. ... Il Sole 24 ORE Dapartiranno le prenotazioni per i soggetti estremamente vulnerabili, individuati dal piano strategico del ministero della Salute, che ancora non sono stati programmati dalle ...A chiedere un accelerata sulla programmazione negli scorsi giorni erano stati i medici di medicina generale: dapartiranno le prenotazioni riservate agli ospiti delle strutture dove ...