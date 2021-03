Curare lo stress con l’aperitivo? La scoperta che ha fatto impazzire gli USA

Leggi su chenews

(Di lunedì 1 marzo 2021)locon? Secondo Forbes si può: ecco il rimedio che proprio non ti aspetti. Tutti i segreti da scoprire. Negli Stati Uniti d’America è diventato un trend ormai da un anno, tutto ‘colpa’ della rivista Forbes che proprio nel pieno della quarantena da Covid-19 ha lanciato una soluzione allotutta Made in Italy. Si tratta delall’italiana, ecco come lo spiega la rivista economica americana. Ma in cosa consisteche sta spopolando oltre oceano? LEGGI ANCHE>>>, come rilassarsi in poche mosse: ecco consigli davvero utili LEGGI ANCHE>>>Muffa sul silicone della doccia? 4 alleati ‘rubati’ dalla dispensache cura lo: ecco la ...