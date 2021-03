Crotone, Serse Cosmi vicino alla panchina dei Pitagorici: ecco cosa manca (Di lunedì 1 marzo 2021) Il Crotone, nelle ultime ore, ha sciolto il suo rapporto lavorativo con Giovanni Stroppa che, in data odierna, è stato sollevato dall’incarico di guida tecnica della prima squadra calabrese. L’ex mister del Foggia paga l’ultimo posto in classifica ed il grande distacco dalla zona salvezza dei Pitagorici, mai davvero in lotta per evitare la retrocessione in questa stagione di Serie A. Al posto del tecnico appena esonerato dovrebbe arrivare sulla panchina rossoblù Serse Cosmi, allenatore ex Perugia e Trapani. Crotone, Serse Cosmi vince la corsa alla panchina Il Crotone ha scelto Serse Cosmi per il prossimo futuro. Mancherebbe soltanto la firma sul ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 1 marzo 2021) Il, nelle ultime ore, ha sciolto il suo rapporto lavorativo con Giovanni Stroppa che, in data odierna, è stato sollevato dall’incarico di guida tecnica della prima squadra calabrese. L’ex mister del Foggia paga l’ultimo posto in classifica ed il grande distacco dzona salvezza dei, mai davvero in lotta per evitare la retrocessione in questa stagione di Serie A. Al posto del tecnico appena esonerato dovrebbe arrivare sullarossoblù, allenatore ex Perugia e Trapani.vince la corsaIlha sceltoper il prossimo futuro. Mancherebbe soltanto la firma sul ...

